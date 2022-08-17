Польща

Іспанський форвард раніше виступав за "легіоністів".

Легія на офіційних ресурсах повідомила, що іспанський форвард Карлітос повернувся у Варшаву.

"Військові" підписали гравця з Панатінаікосу за 400 тис євро. У столичному гранді гравець буде виступати під 19 номером.

Нагадаємо, що раніше Карлітос вже виступав у складі варшав'ян. Разом із Легією він став чемпіоном Польщі та найкращим бомбардиром Екстракляси.

Окрім того, був в нього період і у складі краківської Вісли.

Минулого сезону іспанський форвард, котрий свого часу грав у молодіжках Ельче та Вільярреалу, забив 12 голів та віддав 6 асистів у складі грецького колективу.