Польща

Український вінгер знову не доступний для своєї команди.

Півзахисник Краковії Євген Коноплянка не зможе допомогти своїй команді у поєдинку сьомого туру чемпіонату Польщі проти Варти. Про це повідомляє krakow.tvp.pl.

За інформацією джерела, 32-річний українець пропустив останні тренування команди через хворобу. Через це він відсутній у заявці своєї команди.

Зазначимо, що Коноплянка пропустив кілька стартових матчів нового сезону через травму, а потім відіграв два матчі, провівши на полі 44 хвилини.

Нагадаємо, матч Краковія — Варта відбудеться сьогодні, 28 серпня, о 13:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.