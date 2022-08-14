Польща

Перші чотири тури чемпіонату Польщі українець пропустив через травму.

У матчі п'ятого туру чемпіонату Польщі Краковія на своєму полі мінімально поступилася П'ясту з рахунком 0:1.

Єдиний гол у матчі був забитий у середині другого тайму, коли на 70 хвилині відзначився Гарсія.

Український півзахисник Євген Коноплянка з'явився на полі на 75 хвилині, але врятувати свою команду не зміг.

Для українця це був перший матч цього сезону, оскільки перші чотири тури він пропустив через травму.

Після п'яти турів Краковія набрала дев'ять очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці, поступаючись лідеру Плоцьку чотири бали.