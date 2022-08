Черговий тур Екстракляси готує нам багато цікавого. Наприклад, матч Легії зі Сталлю та виїзд набравшого хід П'яста до Познані.

Отже, що варто подивитися у турі під номером "7"?

Сьогодні, 26 серпня о 19:00, у Забже зійдуться Гурнік та Ягеллонія. Команда з Білостоку разом із Нене, котрий продовжує вже два тури поспіль класти голи-красунчики, спробує переграти колектив начолі із Лукасом Подольскі.

Сподіваємось, що свіжий скандал чемпіона світу із журналістом популярного польського YouTube-шоу FootTrack жодним чином не повпливає на його настрій та форму. Варто відзначити, що орендований в Дніпра-1 Марк Гуаль відмічається гольової дією у трьох останніх турах Екстракляси.

Також сьогодні (26 серпня), але вже о 21:30 у Мельцу зійдуться місцева Сталь та варшавська Легія.

"Заводські" непогано розпочали новий сезон, тож можуть створити проблеми колективу Кости Руняїча. У 4 з 5 останніх матчів на стадіоні Сталі обидві команди забивали щонайменше 3 м'ячі.

Шльонск Вроцлав прийме Ракув Ченстохова (неділя о 16:00). Команда Марека Папшуна дуже боляче попрощалася із єврокубками, пропустивши вирішальний гол у протистоянні із празькою Славією у плей-оф раунді Ліги конференцій на 120+2 хвилині.

Можливо, воно й на краще, бо "польська Аталанта" віднині може повністю зосередитися на виступах у Екстраклясі та завоюванні довгоочікуванного чемпіонства. Шльонск точно не буде давати жодних поблажок гостям, котрі виграли останній поєдинок у столиці Нижньої Сілезії (2:1).

Вроцлавський колектив виграв лише одну з шести зустрічей у Ракува після його повернення до Екстракляси.

Окремий респект СММ-щикам "раковців" та Славії за креативні пости.

Well, @Rakow1921... 😅 This will always be written down in our chronicles as one of the most thrilling games in history! Thank you, and good luck in the Ekstraklasa! 👋 https://t.co/SX0ASKw8oP