Черговий тур Екстракляси готує нам багато цікавого. Наприклад, матч Легії зі Сталлю та виїзд набравшого хід П'яста до Познані. 

Отже, що варто подивитися у турі під номером "7"?

Сьогодні, 26 серпня о 19:00, у Забже зійдуться Гурнік та Ягеллонія. Команда з Білостоку разом із Нене, котрий продовжує вже два тури поспіль класти голи-красунчики, спробує переграти колектив начолі із Лукасом Подольскі

Сподіваємось, що свіжий скандал чемпіона світу із журналістом популярного польського YouTube-шоу FootTrack жодним чином не повпливає на його настрій та форму. Варто відзначити, що орендований в Дніпра-1 Марк Гуаль відмічається гольової дією у трьох останніх турах Екстракляси.

Також сьогодні (26 серпня), але вже о 21:30 у Мельцу зійдуться місцева Сталь та варшавська Легія

"Заводські" непогано розпочали новий сезон, тож можуть створити проблеми колективу Кости Руняїча. У 4 з 5 останніх матчів на стадіоні Сталі обидві команди забивали щонайменше 3 м'ячі. 

Шльонск Вроцлав прийме Ракув Ченстохова (неділя о 16:00). Команда Марека Папшуна дуже боляче попрощалася із єврокубками, пропустивши вирішальний гол у протистоянні із празькою Славією у плей-оф раунді Ліги конференцій на 120+2 хвилині. 

Можливо, воно й на краще, бо "польська Аталанта" віднині може повністю зосередитися на виступах у Екстраклясі та завоюванні довгоочікуванного чемпіонства. Шльонск точно не буде давати жодних поблажок гостям, котрі виграли останній поєдинок у столиці Нижньої Сілезії (2:1).

Вроцлавський колектив виграв лише одну з шести зустрічей у Ракува після його повернення до Екстракляси.

Окремий респект СММ-щикам "раковців" та Славії за креативні пости. 

На десерт Лех прийме П'яст (неділя о 18:30). 

Чемпіон Польщі провалюється у рідному чемпіонаті, але вийшов до групового етапу Ліги конференцій, тож єврокубкам у Польщі бути. У вікенд очікує принциповий поєдинок із глівічанами. 

Чому принциповий? Лех довгий час обходив Дам'яна Канджьора, але П'яст не відпустив свою зірку до Познані, продливши із ним контракт та ще й смішно потроливши колектив Джона ван ден Брома. 

Цікаво, чи зв'язка Канджьор — Вільчек, котра розірвала на шматки Сталь Мелець у останньому турі (4:0) зіграти так само вдало й проти діючого чемпіона. 

Повний розклад 7-го туру Екстракляси

7 ТУР. 26.08.2022
19:00 Гурнік -:- Ягеллонія
21:30 Сталь Мелець -:- Легія

7 ТУР. 27.08.2022
13:30 Радомяк -:- Корона Кельці
16:00 Легніца -:- Лехія
18:30 Погонь -:- Заглембє
21:00 Відзев -:- Вісла Плоцьк

7 ТУР. 28.08.2022
13:30 Краковія -:- Варта Познань
16:00 Шльонск -:- Ракув
18:30 Лех -:- П'яст

6 ТУР. 30.08.2022
--:-- Лехія -:- Лех


Таблиця перед 7-им туром Екстракляси

# 26 СЕРПНЯ 2022 И О
1 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 6 16
2 Легія Легія 6 11
3 Радомяк Радомяк 6 11
4 Краковія Краковія 6 10
5 Погонь Погонь 5 10
6 Сталь Мелець Сталь Мелець 6 10
7 Шльонск Шльонск 6 9
8 Заглембє Заглембє 6 8
9 Ракув Ракув 4 7
10 Гурнік Гурнік 5 7
11 Відзев Відзев 6 7
12 Ягеллонія Ягеллонія 6 7
13 Корона Кельці Корона Кельці 6 7
14 П'яст П'яст 5 6
15 Варта Познань Варта Познань 6 6
16 Лехія Лехія 4 3
17 Лех Лех 4 1
18 Легніца Легніца 5 1