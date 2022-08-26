Польща

Football.ua о головних інтригах сьомого туру.

Черговий тур Екстракляси готує нам багато цікавого. Наприклад, матч Легії зі Сталлю та виїзд набравшого хід П'яста до Познані.

Отже, що варто подивитися у турі під номером "7"?

Сьогодні, 26 серпня о 19:00, у Забже зійдуться Гурнік та Ягеллонія. Команда з Білостоку разом із Нене, котрий продовжує вже два тури поспіль класти голи-красунчики, спробує переграти колектив начолі із Лукасом Подольскі.

Сподіваємось, що свіжий скандал чемпіона світу із журналістом популярного польського YouTube-шоу FootTrack жодним чином не повпливає на його настрій та форму. Варто відзначити, що орендований в Дніпра-1 Марк Гуаль відмічається гольової дією у трьох останніх турах Екстракляси.

Також сьогодні (26 серпня), але вже о 21:30 у Мельцу зійдуться місцева Сталь та варшавська Легія.

"Заводські" непогано розпочали новий сезон, тож можуть створити проблеми колективу Кости Руняїча. У 4 з 5 останніх матчів на стадіоні Сталі обидві команди забивали щонайменше 3 м'ячі.

Шльонск Вроцлав прийме Ракув Ченстохова (неділя о 16:00). Команда Марека Папшуна дуже боляче попрощалася із єврокубками, пропустивши вирішальний гол у протистоянні із празькою Славією у плей-оф раунді Ліги конференцій на 120+2 хвилині.

Можливо, воно й на краще, бо "польська Аталанта" віднині може повністю зосередитися на виступах у Екстраклясі та завоюванні довгоочікуванного чемпіонства. Шльонск точно не буде давати жодних поблажок гостям, котрі виграли останній поєдинок у столиці Нижньої Сілезії (2:1).

Вроцлавський колектив виграв лише одну з шести зустрічей у Ракува після його повернення до Екстракляси.

Окремий респект СММ-щикам "раковців" та Славії за креативні пости.

Well, @Rakow1921... 😅 This will always be written down in our chronicles as one of the most thrilling games in history! Thank you, and good luck in the Ekstraklasa! 👋 https://t.co/SX0ASKw8oP — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) August 25, 2022

На десерт Лех прийме П'яст (неділя о 18:30).

Чемпіон Польщі провалюється у рідному чемпіонаті, але вийшов до групового етапу Ліги конференцій, тож єврокубкам у Польщі бути. У вікенд очікує принциповий поєдинок із глівічанами.

Чому принциповий? Лех довгий час обходив Дам'яна Канджьора, але П'яст не відпустив свою зірку до Познані, продливши із ним контракт та ще й смішно потроливши колектив Джона ван ден Брома.

Цікаво, чи зв'язка Канджьор — Вільчек, котра розірвала на шматки Сталь Мелець у останньому турі (4:0) зіграти так само вдало й проти діючого чемпіона.

Повний розклад 7-го туру Екстракляси



Таблиця перед 7-им туром Екстракляси