Польща

Український вінгер дістався ювілейної позначки.

Євген Коноплянка вийшов на поле у рамках поєдинку п'ятого туру чемпіонату Польщі у складі Краковії.

Для українського вінгера ця зустріч стала ювілейною відміткою – 400 грою на клубному рівні.

За свою кар'єру Євген Коноплянка виступав за Дніпро (212 матчів, 45 голів, 37 результативних передач), Шальке (78, 13, 9), Севілью (54, 9, 8) та Шахтар (45,5,3). За Краковію українець результативними діями не наголошувався.

Нагадаємо, що Євген Коноплянка приєднався до найстаршого клубу Польщі у лютому. Лише нещодавно він повернувся до тренувань після травми.