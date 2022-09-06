Польща

У минулому турі українець вразив ворота суперників зі штрафного удару.

Авторитетний статистичний портал SofaScore опублікував символічну збірну за підсумками восьмого туру чемпіонату Польщі.

До найкращих увійшов український вінгер Євген Коноплянка, який вийшов у стартовому складі Краковії на матч проти Ракува (3:0) і вже на 28 хвилині вразив ворота суперників зі штрафного удару. 32-річний українець отримав оцінку у 8,0 балів.

Зазначимо, що для Коноплянки це був другий гол у польській команді. До цього він відзначився результативним ударом у Кубку Польщі. У поточному сезоні Євген провів чотири матчі.