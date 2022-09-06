У минулому турі українець вразив ворота суперників зі штрафного удару.
Євген Коноплянка, ФК Краковія
06 вересня 2022, 17:20
Авторитетний статистичний портал SofaScore опублікував символічну збірну за підсумками восьмого туру чемпіонату Польщі.
До найкращих увійшов український вінгер Євген Коноплянка, який вийшов у стартовому складі Краковії на матч проти Ракува (3:0) і вже на 28 хвилині вразив ворота суперників зі штрафного удару. 32-річний українець отримав оцінку у 8,0 балів.
Зазначимо, що для Коноплянки це був другий гол у польській команді. До цього він відзначився результативним ударом у Кубку Польщі. У поточному сезоні Євген провів чотири матчі.