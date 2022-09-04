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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 3 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 3 вересня:

Український нападник Євген Коноплянка відзначився видовищним першим голом у польському чемпіонаті в складі місцевої Краковії.

У той самий час інший наш співгромадянин — півзахисник Роман Безус в акробатичному стилі відкрив лік власним голам у складі кіпрської Омонії.

Майбутній суперник донецького Шахтаря за Лігою чемпіонів УЄФА, німецький РБ Лейпциг отримав потужний ляпас від франкфуртського Айнтрахта перед грою проти "гірників".

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.