Польща

Українець відзначається у другому матчі поспіль.

На тижні Євген Коноплянка відзначився дебютним голом у складі польської Краковії, вразивши ворота команди ЛКС Лагув у матчі 1/32 Кубка Польщі.

У суботу, 3 вересня, 32-річному українському вінгеру вдалося забити вже у матчі польської Екстракляси. Зазначимо, що суперником найстаршого клубу Польщі є Ракув із Ченстохови, у складі якого грає ще один українець Владислав Кочергін, який теж вийшов на гру з перших хвилин.

Коноплянка забив Ракуву у своєму стилі — прямим ударом зі штрафного з робочої правої ноги.

Ależ gra ta @MKSCracoviaSSA! 😍 Najpierw Konoplyanka cudownie uderza z wolnego, a chwilę później na 2-0 podwyższa Rakoczy po cudownej akcji! 😍



⚽ To jeszcze nie koniec! Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/ixpJ8ANoqn pic.twitter.com/6RYmlaT5nm — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 3, 2022

Станом на 65 хвилину матчу "пасі" виграють з рахунком 3:0. На рахунку Євгена — другий м'яч у грі.

Також у суботу красивим голом у чемпіонаті Кіпру відзначився Роман Безус.