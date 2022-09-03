Українець відзначається у другому матчі поспіль.
Євген Коноплянка, Краковія
03 вересня 2022, 22:23
На тижні Євген Коноплянка відзначився дебютним голом у складі польської Краковії, вразивши ворота команди ЛКС Лагув у матчі 1/32 Кубка Польщі.
У суботу, 3 вересня, 32-річному українському вінгеру вдалося забити вже у матчі польської Екстракляси. Зазначимо, що суперником найстаршого клубу Польщі є Ракув із Ченстохови, у складі якого грає ще один українець Владислав Кочергін, який теж вийшов на гру з перших хвилин.
Коноплянка забив Ракуву у своєму стилі — прямим ударом зі штрафного з робочої правої ноги.
Станом на 65 хвилину матчу "пасі" виграють з рахунком 3:0. На рахунку Євгена — другий м'яч у грі.
Також у суботу красивим голом у чемпіонаті Кіпру відзначився Роман Безус.