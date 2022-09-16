Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.
П'яст Глівіце - Шльонск Вроцлав
16 вересня 2022, 15:10
Черговий тур Екстракляси розпочнеться сьогодні, 16 вересня, у Глівіцах. Окрім того, будуть ще деякі варті уваги поєдинки.
Глівіце — Вроцлав
10-ий тур стартує поєдинком між П'ястом та Шльонском у Глівіцах. Містах, які розділяють година їзди потягом.
Нещодавно претенденти на єврокубки, а зараз — команди у середині таблиці. Втім, менш цікавим від цього поєдинок не стає.
В 4 останніх матчах Шльонск пропускав першим, а П'яст не програв 4 з останніх п'яти зустрічей.
Окрім того, вже дев'ятнадцять ігор підряд між цими суперниками не було нульової нічиє.
Початок зустрічі сьогодні о 19:00.
Дербі Познані
У Гроджіску-Вєлькопольському, так-так, не дивуйтеся, бо Варта грає домашні матчі саме на цьому стадіоні, зійдуться господарі та Лех.
"Залізничники" здобули першу перемогу у групі Ліги конференцій, розгромивши віденську Аустрію з рахунком 4:1, та й з Вільярреалом за колєйку до цього також виглядали достойно — поразка 3:4.
Мають діючі чемпіони країни й добру статистику проти "зелено-білих" у Екстраклясі у ХХІ столітті — 4 перемоги у 4 матчах з загальним рахунком 7:2 + перемоги у товариських іграх у 2018-му (2:0) та 2014-му (3:0).
Проте й Варта вміє створити спектакль. Коли вона є господарем дербі, то середній показник забитих м'ячів у матчі рівняється 3,43.
Початок у неділю о 18:30.
Повний розклад 10-го туру Екстракляси
Таблиця перед 10-го туром Екстракляси