Черговий тур Екстракляси розпочнеться сьогодні, 16 вересня, у Глівіцах. Окрім того, будуть ще деякі варті уваги поєдинки. 

Глівіце — Вроцлав

10-ий тур стартує поєдинком між П'ястом та Шльонском у Глівіцах. Містах, які розділяють година їзди потягом. 

Нещодавно претенденти на єврокубки, а зараз — команди у середині таблиці. Втім, менш цікавим від цього поєдинок не стає.

В 4 останніх матчах Шльонск пропускав першим, а П'яст не програв 4 з останніх п'яти зустрічей.

Окрім того, вже дев'ятнадцять ігор підряд між цими суперниками не було нульової нічиє.

Початок зустрічі сьогодні о 19:00.

Дербі Познані

У Гроджіску-Вєлькопольському, так-так, не дивуйтеся, бо Варта грає домашні матчі саме на цьому стадіоні, зійдуться господарі та Лех.

"Залізничники" здобули першу перемогу у групі Ліги конференцій, розгромивши віденську Аустрію з рахунком 4:1, та й з Вільярреалом за колєйку до цього також виглядали достойно — поразка 3:4.

Мають діючі чемпіони країни й добру статистику проти "зелено-білих" у Екстраклясі у ХХІ столітті — 4 перемоги у 4 матчах з загальним рахунком 7:2 + перемоги у товариських іграх у 2018-му (2:0) та 2014-му (3:0).

Проте й Варта вміє створити спектакль. Коли вона є господарем дербі, то середній показник забитих м'ячів у матчі рівняється 3,43.

Початок у неділю о 18:30.

Повний розклад 10-го туру Екстракляси

Таблиця перед 10-го туром Екстракляси

# 16 ВЕРЕСНЯ 2022 И О
1 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 9 17
2 Погонь Погонь 9 17
3 Легія Легія 9 17
4 Ракув Ракув 8 16
5 Радомяк Радомяк 9 14
6 Краковія Краковія 9 13
7 Відзев Відзев 9 13
8 Сталь Мелець Сталь Мелець 9 13
9 Ягеллонія Ягеллонія 9 12
10 Шльонск Шльонск 9 12
11 Лех Лех 8 11
12 Корона Кельці Корона Кельці 9 11
13 Варта Познань Варта Познань 9 11
14 Гурнік Гурнік 8 10
15 П'яст П'яст 8 10
16 Заглембє Заглембє 9 10
17 Легніца Легніца 8 5
18 Лехія Лехія 8 4