Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Чергова "колєйка" Екстракляси вийшла цікавою. Божевільний поєдинок у Радомі, нестримний Ісхак та інші цікаві події.

Результати туру



Корона – Сталь

Здавалося, що Сталь нещодавно повернулася до звичних реалій, всуху програвши декілька поєдинків поспіль, проте на зміну цій серії прийшли три перемоги поспіль з загальним рахунком – 8:2. Особливо рекомендуємо переглянути другого м'яча у ворота кєльчан авторства Саїда Гамулича.

Вісла – Легія

Не гірше виглядає й Вісла. На "нафтовиків" ніхто гроша ломаного не ставив перед початком цього сезону, проте вони також подолали тимчасову кризу та знову повернулися на переможний шлях та стежку. Раніше Легія впевнено перемагала цього суперника навіть на його полі, але в останніх чотирьох зустрічах – три поразки, що дуже й дуже багато. Вирішальне взяття воріт оформив Лукаш Секульські після помилки Майка Навроцкі. Оборонятися подібним чином просто жахливо.

Радомяк – Шльонск

Радомяк переграв Шльонск з рахунком 2:0. Вроцлавський колектив продовжує своє падіння й змушує в черговий раз пожурити керівництво команди, яка по ходу сезону-2020/21 прийняла незрозуміле рішення та звільнила тренера Вітезслава Лавічку, що перетворив бійця за виживання у претендента на Лігу конференцій. Дуплетом відмітився бразилець Маурідес, який обидва своїх голи забив на 90+2 та 90+6 хвилинах. Найцікавіше те, що Шльонск отримав одразу 3 червоних картки.

Лехія – Ракув

У битві представників єврокубків від Польщі цього сезону перемогу здобув ченстоховський Ракув. Левову долю голів було забито у таймі номер один.

Варта – Ягеллонія

Варта переграла Ягеллонію вдома. Познаньці зрівнялися по очках з Білостоком.

Погонь – П'яст

Погонь дещо загальмувала останнім часом. Щецинці зрівняли рахунок після години цього поєдинку, проте не зуміли вирвати перемогу навіть не дивлячись на перевагу.

Легніца – Краковія

Ідентично зіграли й легнічани з Краковією. Євген Коноплянка замінив автора голу у складі краківчан Філіпа Мишора, проте нічим особливо не відмітився.

Відзев – Заглембє

Відзев розгромив Заглембє вдома. Команда з Лодзі піднялася на четверте місце.

Гурнік – Лех

Лех зумів здобути вольову перемогу на непростому виїзді у Забже. Переможним дуплетом відмітився Александр Ісхак.

Таблиця після 13-го туру Екстракляси



Розклад наступного 14-го туру Екстракляси