Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Черговий тур Екстракляси розпочнеться сьогодні, 28 жовтня, у Легніці. Окрім того, будуть ще деякі варті уваги поєдинки.

Чи вдасться Лехії вибратися з зони прямого вильоту?

Ми вже не раз писали, що Лехія відверто завалює чемпіонат. Після четвертого місця минулого сезону команда загрузла у торфі і лише нещодавно здобула перші перемоги.

Фактично гданьчани зайняли місце мелецької Сталі, якій пророкували беззаперечний виліт, а вона примудряється знаходитися поряд із зоною єврокубків. Неймовірний результат.

У неділю о 16:00 саме ці колективи чекає очна ставка.

Ви точно не можете пропустити матч, принаймні подивитися хоча б його частину точно варто, бо лише в одному з чотирьох поєдинків клубів у Екстракляси була мінімальна перемога однієї сторони, а поза тим знайшлося місце й нічиїй 3:3, й двом гольовим перестрілкам з незмінними перемогами майбутніх господарів.

Mecz z @FksStalMielec będzie istotny dla układu tabeli 📈



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Битва чемпіона та віце-чемпіона

Головна страва напередодні Гелловіну відбудеться прохолодним недільним вечором у неділю. Лех на власному полі прийме Ракув.

За декілька років в цілому не надто й вороже протистояння у минулому перетворилося чи не в найголовніше у Польщі. Звісно, цьому активно допоміг новий статус ченстоховців, котрі з просто міцного горішка перетворилися у реального кандидата на золото.

Наразі команди розділяють неймовірні десять очок, проте, по-перше, Лех має незіграний матч проти Легніци, по-друге, команда з Познані набрала непогані оберти й точно побореться.

До речі, "залізничники" не можуть переграти "раковців" з лютого 2020 року, тобто 7 поєдинків поспіль. Минулого сезону ще й програли команді Марека Папшуна у фіналі Кубка Польщі та не дозволили клубу оформити золотий дубль на сторічний ювілей.

Окрім того, деякі функціонери та гравці Леха дозволили собі неприємні скандування на адресу прямого конкурента після перемоги у чемпіонаті, що додатково підняло градус цього протистояння. Словом, ви знаєте який поєдинок не лишить нікого байдужим на вихідних.

Повний розклад 15-го туру Екстракляси



Таблиця перед 15-им туром Екстракляси