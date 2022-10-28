Черговий тур Екстракляси розпочнеться сьогодні, 28 жовтня, у Легніці. Окрім того, будуть ще деякі варті уваги поєдинки.

Чи вдасться Лехії вибратися з зони прямого вильоту?

Ми вже не раз писали, що Лехія відверто завалює чемпіонат. Після четвертого місця минулого сезону команда загрузла у торфі і лише нещодавно здобула перші перемоги.

Фактично гданьчани зайняли місце мелецької Сталі, якій пророкували беззаперечний виліт, а вона примудряється знаходитися поряд із зоною єврокубків. Неймовірний результат.

У неділю о 16:00 саме ці колективи чекає очна ставка.

Ви точно не можете пропустити матч, принаймні подивитися хоча б його частину точно варто, бо лише в одному з чотирьох поєдинків клубів у Екстракляси була мінімальна перемога однієї сторони, а поза тим знайшлося місце й нічиїй 3:3, й двом гольовим перестрілкам з незмінними перемогами майбутніх господарів.

Битва чемпіона та віце-чемпіона

Головна страва напередодні Гелловіну відбудеться прохолодним недільним вечором у неділю. Лех на власному полі прийме Ракув.

За декілька років в цілому не надто й вороже протистояння у минулому перетворилося чи не в найголовніше у Польщі. Звісно, цьому активно допоміг новий статус ченстоховців, котрі з просто міцного горішка перетворилися у реального кандидата на золото.

Наразі команди розділяють неймовірні десять очок, проте, по-перше, Лех має незіграний матч проти Легніци, по-друге, команда з Познані набрала непогані оберти й точно побореться.

До речі, "залізничники" не можуть переграти "раковців" з лютого 2020 року, тобто 7 поєдинків поспіль. Минулого сезону ще й програли команді Марека Папшуна у фіналі Кубка Польщі та не дозволили клубу оформити золотий дубль на сторічний ювілей.

Окрім того, деякі функціонери та гравці Леха дозволили собі неприємні скандування на адресу прямого конкурента після перемоги у чемпіонаті, що додатково підняло градус цього протистояння. Словом, ви знаєте який поєдинок не лишить нікого байдужим на вихідних.

Повний розклад 15-го туру Екстракляси

15 ТУР. 28.10.2022
19:00 Легніца -:- Погонь
21:30 Гурнік -:- Відзев

15 ТУР. 29.10.2022
16:00 Корона Кельці -:- П'яст
18:30 Ягеллонія -:- Легія
21:00 Вісла Плоцьк -:- Шльонск

15 ТУР. 30.10.2022
13:30 Заглембє -:- Краковія
16:00 Лехія -:- Сталь Мелець
18:30 Лех -:- Ракув

15 ТУР. 31.10.2022
20:00 Радом'як -:- Варта Познань


Таблиця перед 15-им туром Екстракляси

# 28 ЖОВТНЯ 2022 И О
1 Ракув Ракув 14 32
2 Відзев Відзев 14 26
3 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 14 25
4 Легія Легія 14 25
5 Погонь Погонь 14 23
6 Сталь Мелець Сталь Мелець 14 23
7 Лех Лех 13 22
8 Краковія Краковія 14 19
9 Ягеллонія Ягеллонія 14 18
10 Варта Познань Варта Познань 14 18
11 Радом'як Радом'як 13 17
12 Заглембє Заглембє 13 17
13 Шльонск Шльонск 14 17
14 Гурнік Гурнік 13 14
15 П'яст П'яст 13 12
16 Корона Кельці Корона Кельці 14 12
17 Лехія Лехія 12 8
18 Легніца Легніца 13 6