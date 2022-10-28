Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.
Черговий тур Екстракляси розпочнеться сьогодні, 28 жовтня, у Легніці. Окрім того, будуть ще деякі варті уваги поєдинки.
Чи вдасться Лехії вибратися з зони прямого вильоту?
Ми вже не раз писали, що Лехія відверто завалює чемпіонат. Після четвертого місця минулого сезону команда загрузла у торфі і лише нещодавно здобула перші перемоги.
Фактично гданьчани зайняли місце мелецької Сталі, якій пророкували беззаперечний виліт, а вона примудряється знаходитися поряд із зоною єврокубків. Неймовірний результат.
У неділю о 16:00 саме ці колективи чекає очна ставка.
Ви точно не можете пропустити матч, принаймні подивитися хоча б його частину точно варто, бо лише в одному з чотирьох поєдинків клубів у Екстракляси була мінімальна перемога однієї сторони, а поза тим знайшлося місце й нічиїй 3:3, й двом гольовим перестрілкам з незмінними перемогами майбутніх господарів.
Битва чемпіона та віце-чемпіона
Головна страва напередодні Гелловіну відбудеться прохолодним недільним вечором у неділю. Лех на власному полі прийме Ракув.
За декілька років в цілому не надто й вороже протистояння у минулому перетворилося чи не в найголовніше у Польщі. Звісно, цьому активно допоміг новий статус ченстоховців, котрі з просто міцного горішка перетворилися у реального кандидата на золото.
Наразі команди розділяють неймовірні десять очок, проте, по-перше, Лех має незіграний матч проти Легніци, по-друге, команда з Познані набрала непогані оберти й точно побореться.
До речі, "залізничники" не можуть переграти "раковців" з лютого 2020 року, тобто 7 поєдинків поспіль. Минулого сезону ще й програли команді Марека Папшуна у фіналі Кубка Польщі та не дозволили клубу оформити золотий дубль на сторічний ювілей.
Окрім того, деякі функціонери та гравці Леха дозволили собі неприємні скандування на адресу прямого конкурента після перемоги у чемпіонаті, що додатково підняло градус цього протистояння. Словом, ви знаєте який поєдинок не лишить нікого байдужим на вихідних.
Повний розклад 15-го туру Екстракляси
Таблиця перед 15-им туром Екстракляси