Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.
Лукас Подольскі
08 листопада 2022, 16:00
Чергова "колєйка" Екстракляси вийшла доволі цікавою. Крутий матч у Щецині, гольова феєрія у матчі Ракува та Вісли та багато-багато іншого.
Результати туру
Сталь – Заглембє
Сталь розгромила Заглембє вдома. Голи посипалися у другому таймі, і це ще господарі не реалізували одинадцятиметровий удар, який потягнув Ясмін Бурич.
Легія – Лехія
Лехія не зуміла здобути очки. Гості відкрили рахунок у варшавському поєдинку, проте Легія зуміла вирвати перемогу наприкінці матчу.
П'яст – Варта
Варта продовжує демонструвати неймовірний контраст між домашніми та виїзними поєдинками. За кількістю очків на виїзді познаньці – перші у чемпіонаті з великим відривом, вдома ж ситуація полярна – передостаннє місце та лише 5 очків. Цього разу, вдалося переграти П'яст. Гості забили по голу в кожному таймі.
Краковія – Ягеллонія
Краковія мінімально переграла Ягеллонію. Вирішальне взяття воріт оформив захисник Матей Родін з розкішної дальньої передачі Євгена Коноплянки.
Погонь – Гурнік
До цього Гурнік перемагав у Погонь у Щецині з різницею більше ніж 2 голи аж 2013-го. Справжній фурор створив Лукас Подольскі, який забив феноменальним пострілом за комірець Бартошу Клєбанюку, а також виконав один асист.
Ракув – Вісла
Вісла Плоцьк демонструє непоганий футбол цього сезону та сенсаційно бореться за єврокубки. Тому настільки дико було спостерігати, як Ракув просто тотально декласував суперника, вигравши з різницею у шість голів. "Покером" відмітився Владіславс Гутковскіс, "дуплетом" ж Віктор Кочергін. Це рекордна перемога Ракува у еліті та найбільша поразка Вісли Плоцьк в історії.
Мєдзь – Шльонск
Мєдзь вдома переграла Шльонск у малому дольношльонскому дербі. Розкішним технічним переможним взяттям воріт відмітився Чука.
Відзев – Радомяк
Відзев програв у другому матчі поспіль, проте втримався у зоні Ліги конференцій. Радомяк не лишив господарям шансів.
Лех – Корона
Лех минулого тижня вийшов до плей-оф єврокубків, а на вихідних розібрався з Короною. Перемога була здобути у ендшпілі.
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