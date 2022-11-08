Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Чергова "колєйка" Екстракляси вийшла доволі цікавою. Крутий матч у Щецині, гольова феєрія у матчі Ракува та Вісли та багато-багато іншого.

Результати туру



Сталь – Заглембє

Сталь розгромила Заглембє вдома. Голи посипалися у другому таймі, і це ще господарі не реалізували одинадцятиметровий удар, який потягнув Ясмін Бурич.

Легія – Лехія

Лехія не зуміла здобути очки. Гості відкрили рахунок у варшавському поєдинку, проте Легія зуміла вирвати перемогу наприкінці матчу.

П'яст – Варта

Варта продовжує демонструвати неймовірний контраст між домашніми та виїзними поєдинками. За кількістю очків на виїзді познаньці – перші у чемпіонаті з великим відривом, вдома ж ситуація полярна – передостаннє місце та лише 5 очків. Цього разу, вдалося переграти П'яст. Гості забили по голу в кожному таймі.

Краковія – Ягеллонія

Краковія мінімально переграла Ягеллонію. Вирішальне взяття воріт оформив захисник Матей Родін з розкішної дальньої передачі Євгена Коноплянки.

Погонь – Гурнік

До цього Гурнік перемагав у Погонь у Щецині з різницею більше ніж 2 голи аж 2013-го. Справжній фурор створив Лукас Подольскі, який забив феноменальним пострілом за комірець Бартошу Клєбанюку, а також виконав один асист.

Ракув – Вісла

Вісла Плоцьк демонструє непоганий футбол цього сезону та сенсаційно бореться за єврокубки. Тому настільки дико було спостерігати, як Ракув просто тотально декласував суперника, вигравши з різницею у шість голів. "Покером" відмітився Владіславс Гутковскіс, "дуплетом" ж Віктор Кочергін. Це рекордна перемога Ракува у еліті та найбільша поразка Вісли Плоцьк в історії.

Мєдзь – Шльонск

Мєдзь вдома переграла Шльонск у малому дольношльонскому дербі. Розкішним технічним переможним взяттям воріт відмітився Чука.

Відзев – Радомяк

Відзев програв у другому матчі поспіль, проте втримався у зоні Ліги конференцій. Радомяк не лишив господарям шансів.

Лех – Корона

Лех минулого тижня вийшов до плей-оф єврокубків, а на вихідних розібрався з Короною. Перемога була здобути у ендшпілі.

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