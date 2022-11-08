Чергова "колєйка" Екстракляси вийшла доволі цікавою. Крутий матч у Щецині, гольова феєрія у матчі Ракува та Вісли та багато-багато іншого.

Результати туру

16 ТУР. 04.11.2022
19:00 Сталь Мелець 3:0 Заглембє
21:30 Легія 2:1 Лехія

16 ТУР. 05.11.2022
13:30 П'яст 0:2 Варта Познань
16:00 Краковія 1:0 Ягеллонія
18:30 Погонь 1:4 Гурнік
21:00 Ракув 7:1 Вісла Плоцьк

16 ТУР. 06.11.2022
13:30 Легніца 1:0 Шльонск
16:00 Відзев 1:3 Радом'як
18:30 Лех 3:2 Корона Кельці


Сталь – Заглембє

Сталь розгромила Заглембє вдома. Голи посипалися у другому таймі, і це ще господарі не реалізували одинадцятиметровий удар, який потягнув Ясмін Бурич.

Легія – Лехія

Лехія не зуміла здобути очки. Гості відкрили рахунок у варшавському поєдинку, проте Легія зуміла вирвати перемогу наприкінці матчу.

П'яст – Варта

Варта продовжує демонструвати неймовірний контраст між домашніми та виїзними поєдинками. За кількістю очків на виїзді познаньці – перші у чемпіонаті з великим відривом, вдома ж ситуація полярна – передостаннє місце та лише 5 очків. Цього разу, вдалося переграти П'яст. Гості забили по голу в кожному таймі.

Краковія – Ягеллонія

Краковія мінімально переграла Ягеллонію. Вирішальне взяття воріт оформив захисник Матей Родін з розкішної дальньої передачі Євгена Коноплянки.

Погонь – Гурнік

До цього Гурнік перемагав у Погонь у Щецині з різницею більше ніж 2 голи аж 2013-го. Справжній фурор створив Лукас Подольскі, який забив феноменальним пострілом за комірець Бартошу Клєбанюку, а також виконав один асист.

Ракув – Вісла

Вісла Плоцьк демонструє непоганий футбол цього сезону та сенсаційно бореться за єврокубки. Тому настільки дико було спостерігати, як Ракув просто тотально декласував суперника, вигравши з різницею у шість голів. "Покером" відмітився Владіславс Гутковскіс, "дуплетом" ж Віктор Кочергін. Це рекордна перемога Ракува у еліті та найбільша поразка Вісли Плоцьк в історії.

Мєдзь – Шльонск

Мєдзь вдома переграла Шльонск у малому дольношльонскому дербі. Розкішним технічним переможним взяттям воріт відмітився Чука.

Відзев – Радомяк

Відзев програв у другому матчі поспіль, проте втримався у зоні Ліги конференцій. Радомяк не лишив господарям шансів.

Лех – Корона

Лех минулого тижня вийшов до плей-оф єврокубків, а на вихідних розібрався з Короною. Перемога була здобути у ендшпілі.

Таблиця

# 08 ЛИСТОПАДА 2022 И О
1 Ракув Ракув 16 38
2 Легія Легія 16 31
3 Відзев Відзев 16 26
4 Погонь Погонь 16 26
5 Сталь Мелець Сталь Мелець 16 26
6 Краковія Краковія 16 25
7 Лех Лех 15 25
8 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 16 25
9 Варта Познань Варта Познань 16 24
10 Радом'як Радом'як 16 23
11 Гурнік Гурнік 15 20
12 Шльонск Шльонск 16 20
13 Ягеллонія Ягеллонія 16 18
14 Заглембє Заглембє 16 17
15 Лехія Лехія 15 14
16 П'яст П'яст 16 13
17 Корона Кельці Корона Кельці 16 13
18 Легніца Легніца 15 9