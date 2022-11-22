Польща

На рахунку українця дубль в одному із трьох поєдинків.

Півзахисник Ракува Владислав Кочергін став одним із претендентів на звання найкращого гравця місяця чемпіонату Польщі за підсумками листопада. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Цього місяця 26-річний українець провів на полі три поєдинки, в одному з яких оформив дубль, забивши два м'ячі за три хвилини.

Крім українця на нагороду претендують два його одноклубники — захисник Фран Тудор та форвард Владиславс Гутковскіс. Загалом у списку 10 футболістів.

Раніше повідомлялося, що Кочергін потрапив у збірну 16-го туру польської Екстракляси.