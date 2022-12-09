Наставник Ракува прокоментував чутки про майбутнє.
Марек Папшун, що нині очолює симпатичний Ракув з Чєнстохови, прокоментував чутки щодо найближчого майбутнього.
"Легія і збірна Польщі? Це спекуляції.
Я дивлюся на мету, яку я повинен досягти, тому що ми ще нічого не виграли, і це факт, про який можна говорити. Якщо я виграю чемпіонат Польщі, тоді ми можемо думати про те, що буде далі".
Команду Папшуна багато експертів називають польською версією Аталанти, а Марек є одним з найбільш цікавих спеціалістів у країні.