Польща

Наставник Ракува прокоментував чутки про майбутнє.

Марек Папшун, що нині очолює симпатичний Ракув з Чєнстохови, прокоментував чутки щодо найближчого майбутнього.

"Легія і збірна Польщі? Це спекуляції.

Я дивлюся на мету, яку я повинен досягти, тому що ми ще нічого не виграли, і це факт, про який можна говорити. Якщо я виграю чемпіонат Польщі, тоді ми можемо думати про те, що буде далі".

Команду Папшуна багато експертів називають польською версією Аталанти, а Марек є одним з найбільш цікавих спеціалістів у країні.