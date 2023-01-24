Польща

Він замінив Чеслава Міхневича.

Фернанду Сантуш очолив збірну Польщі, повідомив офіційний сайт Польського футбольного союзу.

Перед 68-річним фахівцем поставлено завдання вийти на Євро-2024.

"Сантуш виграв Євро та Лігу націй, працював із великими футболістами, зірками світового футболу, це надзвичайно цінно.

Мета номер один зараз – вийти у фінальний турнір чемпіонату Європи 2024 року, і саме на цьому ми зосереджені в першу чергу", — сказав голова Польського футбольного союзу Цезарі Кулеша.

Нагадаємо, що Сантуш вісім років тренував збірну Португалії, а на новій посаді замінив Чеслава Міхневича.