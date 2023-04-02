Польща

Український вінгер провів на полі 90 хвилин.

Краковія у матчі 26 туру чемпіонату Польщі на своєму полі поділила очки з Відзевом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

На гол Такуто Осіми у складі господарів поля на 81 хвилині, гості відповіли влучним ударом Мартіна Кройцріглера на четвертій компенсованій хвилині, коли він реалізував пенальті.

Український вінгер Євген Коноплянка вийшов у стартовому складі Краковії та провів на полі 90 хвилин, після чого його замінили. Українець відзначився жовтою карткою у першому таймі.

За свою гру Коноплянка отримав 7,5 балів від статистичного порталу SofaScore, що є другою найкращою оцінкою у складі господарів.

У нинішньому сезоні Коноплянка провів 19 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.

Після 26 турів Краковія набрала 35 очок та посідає сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.