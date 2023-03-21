Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український вінгер явно скучив за збірною, але в ній вже багато іншого.

Футболісти збірної України напередодні прибули до Лондона, де невдовзі проведуть відбірковий матч Євро-2024 проти Англії.

Після тривалої відсутності до розташування національної команди повернувся вінгер польської Краковії Євген Коноплянка.

В аеропорту Коноплянка зустрівся зі своїми колишніми одноклубниками по Шахтарю — Георгієм Судаковим, Анатолієм Трубіним та Артемом Бондаренком.

Євген не втратив свого шансу потролити молодих футболістів за їхню розгромну поразку від Феєнорда (1:7) до 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Ну, слухайте, ну йо-ма-йо. На трьох 24 роки. Малята, покладу вас у два дотики. Спостерігаю за вами, бачу, що навчилися сімку ковтати", — сказав Коноплянка.

До своєї відсутності Коноплянка відіграв у складі збірної 86 матчів, у яких забив 21 гол та віддав 15 результативних передач.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.