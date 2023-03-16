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Повернення українця після травми.

Український півзахисник Краковії Євген Коноплянка відновився після травми та повернувся до загальної групи футболістів, повідомляється на офіційному сайті польського клубу.

Нагадаємо, Коноплянка пропустив один матч у чемпіонаті Польщі через пошкодження, отримане на одному з тренувань.

У поточному сезоні Євген зіграв 18 матчів у складі клубу, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Коноплянку викликано на матчі збірної України у відборі на Євро-2024. Збори національної команди стартують 19 березня.