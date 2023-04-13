Польща

Футболіст протягом трьох місяців не зможе грати та тренуватися разом із командою.

Лех на своєму офіційному сайті повідомив, що захисник збірної Польщі Бартош Саламон отримав дискваліфікацію за допінг.

Нагадаємо, 31-річний поляк здав позитивний допінг-тест після матчу Ліги конференцій проти Юргордена.

За підсумками розслідування УЄФА ухвалив рішення дискваліфікувати футболіста на три місяці. Під час бана він також не може тренуватись разом із командою.

Таким чином, Саламон пропустить решту сезону в чемпіонаті Польщі, а також у Лізі конференцій, де сьогодні Лех зустрінеться з Фіорентиною в рамках 1/4 фіналу турніру.

Також польський клуб вже заявив, що має намір оскаржити рішення УЄФА.

Цього сезону Саламон провів 14 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.