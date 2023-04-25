Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Чемпіонат Польщі виходить на фінішну пряму. Ракув все ближче до трофею, Лех ризикує не потрапити у єврокубки та інші.

Результати туру



Вісла – Ягеллонія

Вісла вдома програла Ягеллонії. Гості програвали 0:2, проте зуміли вирвати перемогу завдяки багато в чому хет-трику орендованого в Дніпра-1 Марка Гуаля.

Варта – Легія

Варта обіграла в рідних стінах Легію. Клуб зі столиці Польщі програв вперше у календарному 2023 році.

Лехія – Краковія

Краковія переграла Лехію у виїзному поєдинку. Дублем відмітився форвард Каллман.

Легніца – Ракув

Легніца вдома поступилася Ракуву. Команда з тренером Папшуном стала ще на крок ближче до чемпіонства.

Погонь – Сталь

Погонь вдома обіграла Сталь. В цьому поєдинку було багато пенальті, один із яких авторства Доманські лишився незабитим.

Корона – Заглембє

Корона розписала нічию з непоступливим Заглембєм. Дубля Шикавки не вистачило.

Відзев – П'яст

Відзев вдома поступився П'ясту. Обидва голи супернику по чемпіонату Польщі були забиті за велкиого розриву у рахунку.

Радом'як – Лех

Радом'як вдома не втримав перемогу з сильним Лехом. На завершальному відрізку матчу рахунок зрівняв Собєх.

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