Чемпіонат Польщі виходить на фінішну пряму. Ракув все ближче до трофею, Лех ризикує не потрапити у єврокубки та інші.

Результати туру

29 ТУР. 21.04.2023
19:00 Вісла Плоцьк 2:4 Ягеллонія
21:30 Варта Познань 1:0 Легія

29 ТУР. 22.04.2023
16:00 Лехія 1:2 Краковія
18:30 Легніца 0:2 Ракув
21:00 Погонь 4:2 Сталь Мелець

29 ТУР. 23.04.2023
13:30 Корона Кельці 2:2 Заглембє
16:00 Відзев 2:3 П'яст
18:30 Гурнік 2:0 Шльонск

29 ТУР. 24.04.2023
20:00 Радом'як 1:1 Лех


Вісла – Ягеллонія

Вісла вдома програла Ягеллонії. Гості програвали 0:2, проте зуміли вирвати перемогу завдяки багато в чому хет-трику орендованого в Дніпра-1 Марка Гуаля.

Варта – Легія

Варта обіграла в рідних стінах Легію. Клуб зі столиці Польщі програв вперше у календарному 2023 році.

Лехія – Краковія

Краковія переграла Лехію у виїзному поєдинку. Дублем відмітився форвард Каллман.

Легніца – Ракув

Легніца вдома поступилася Ракуву. Команда з тренером Папшуном стала ще на крок ближче до чемпіонства.

Погонь – Сталь

Погонь вдома обіграла Сталь. В цьому поєдинку було багато пенальті, один із яких авторства Доманські лишився незабитим.

Корона – Заглембє

Корона розписала нічию з непоступливим Заглембєм. Дубля Шикавки не вистачило.

Відзев – П'яст

Відзев вдома поступився П'ясту. Обидва голи супернику по чемпіонату Польщі були забиті за велкиого розриву у рахунку.

Радом'як – Лех

Радом'як вдома не втримав перемогу з сильним Лехом. На завершальному відрізку матчу рахунок зрівняв Собєх.

Таблиця

# 25 КВІТНЯ 2023 И О
1 Ракув Ракув 29 68
2 Легія Легія 29 57
3 Погонь Погонь 29 50
4 Лех Лех 28 48
5 Варта Познань Варта Познань 28 44
6 П'яст П'яст 29 42
7 Краковія Краковія 29 41
8 Відзев Відзев 29 38
9 Ягеллонія Ягеллонія 29 36
10 Гурнік Гурнік 29 35
11 Сталь Мелець Сталь Мелець 29 35
12 Корона Кельці Корона Кельці 29 35
13 Радом'як Радом'як 28 34
14 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 28 33
15 Заглембє Заглембє 29 32
16 Шльонск Шльонск 29 31
17 Лехія Лехія 29 26
18 Легніца Легніца 29 21


Розклад наступного туру

30 ТУР. 28.04.2023
19:00 Легія -:- Вісла Плоцьк
21:30 Ракув -:- Лехія

30 ТУР. 29.04.2023
16:00 Ягеллонія -:- Варта Познань
18:30 Заглембє -:- Відзев
21:00 П'яст -:- Погонь

30 ТУР. 30.04.2023
13:30 Шльонск -:- Радом'як
16:00 Сталь Мелець -:- Корона Кельці
18:30 Лех -:- Гурнік

30 ТУР. 01.05.2023
20:00 Краковія -:- Легніца