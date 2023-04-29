Польща

Команда українського хавбека впевнено лідирує у польській Екстраклясі.

У поєдинку 30 туру чемпіонату Польщі Ракув на своєму полі обіграв Легію з рахунком 4:0.

У цьому матчі у стартовому складі Ракува вийшов український півзахисник Владислав Кочергін, котрий відіграв на полі 78 хвилин.

За цей час українець встиг відзначитись результативним ударом. Для нього це був десятий гол у 40 матчах нинішнього сезону. Також у нього три асисти.

Після 30 турів Ракув впевнено лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Польщі, випереджаючи найближчого конкурента на 11 очок.