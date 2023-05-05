Український вінгер поділився думками про своє майбутнє.
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА, dziennikpolski24.pl
05 травня 2023, 13:49
Півзахисник збірної України та Краковії Євген Коноплянка прокоментував своє майбутнє на тлі закінчення контракту з польським клубом.
"Не знаю, чи залишуся в Краковії, я ще не говорив про це з клубом. Тож я нічого не знаю про своє майбутнє. Це не мені вирішувати.
Мій контракт діє до 30 червня. У клубі мені нічого не говорили", — наводить слова Коноплянки Dziennik Polski.
Нинішнього сезону Коноплянка провів 24 матчі, в яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Краковії має намір залишити українця у своєму складі наступного сезону.