Польща

Український вінгер поділився думками про своє майбутнє.

Півзахисник збірної України та Краковії Євген Коноплянка прокоментував своє майбутнє на тлі закінчення контракту з польським клубом.

"Не знаю, чи залишуся в Краковії, я ще не говорив про це з клубом. Тож я нічого не знаю про своє майбутнє. Це не мені вирішувати.

Мій контракт діє до 30 червня. У клубі мені нічого не говорили", — наводить слова Коноплянки Dziennik Polski.

Нинішнього сезону Коноплянка провів 24 матчі, в яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Краковії має намір залишити українця у своєму складі наступного сезону.