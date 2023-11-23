Польща

Позашляховик гравця зіткнувся з вантажівками.

Українець Володимир Сніданко, гравець польського МЛКС Судети з Мендзилеся, загинув у ДТП разом з дружиною та сином, повідомляє портал sport.fakt.pl.

За попередніми даними, водій позашляховика Ford (футболіст Сніданко), зіткнувся з двома вантажівками і впав з однією з них у кювет. Загинули сам 37-річний чоловік, його 30-річна дружина та їхній 7-річний син. За інформацією місцевого порталу doba.pl, без брата та батьків залишилися інші двоє дітей пари.

У команді висловили співчуття родині загиблого гравця. МЛКС Судети, за який виступав українець, є аматорським клубом.