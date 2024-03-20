Польща

До клубу може відправитися наставник однієї з несподіванок чемпіонату минулих років.

Марек Папшун може стати новим головним тренером Краковії - повідомляє ресурс Sportowe Fakty.

Нинішній наставник Яцек Зелінські швидше за все відправиться у відставку після завершення цього сезону.

Представники клубу зв'язувалися з Мареком, але на даний момент невідомо, якою може бути його відповідь. Тренер, яким також цікавилося київське Динамо, в першу чергу розглядає варіант із роботою за кордоном.

Краковія наразі посідає лише 12-е місце в Екстраклясі, лише на чотири бали випереджаючи зону вильоту.