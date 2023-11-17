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Football.ua розповідає про шанси спеціалістів отримати престижну посаду.

Мірча Луческу прийшов в Динамо, шокувавши всю українську спільноту. Відхід румунського тренера також відбувся з великим галасом. Фанати давно вимагали змінити тренера, проте керівництво та гравці вірили в Містера. Ігор Суркіс не очікував рішення Мірчі Луческу про звільнення, тому тепер треба час, щоб призначити нового керманича, а поки що команду тренує Олександр Шовковський.

Football.ua пропонує вашій увазі шанси тренерів очолити київську команду. Фаворитом звичайно є Олександр Шовковський. На його призначення пропонується коефіцієнт 1,35. Якщо СаШо добре себе проявить в наступних матчах, тоді отримає посаду.

Дещо неочікувано, проте доволі високі шанси в Гонсало Гарсії Гарсії. Іспанського тренера раніше пов'язували з Дніпром-1, проте повідомляли, що він відмовився через війну в Україні. Олег Гусєв, ще одне "динамівсье серце", має показник 5,5.

Коефіцієнт 7,5 пропонується на призначення двох спеціалістів: Юрія Калітвінцева, який наразі очолює Полісся, та Марека Папшуна, який привів польський Ракув до першого чемпіонства в історії.

В деяких клубах при звільненні головного тренера довіряються тим, хто керую молодіжною командою. Ігор Костюк працював за великою кількістю гравців складу дорослої команди та виглядає цікавим варіантом. На його призначення пропонується коефіцієнт 10. Так само оцінили шанси Романа Григорчука, а, увага, Андрія Шевченка — показником 15. Чекаємо на величне повернення?

Патрік Ван Леувен нещодавно покинув Шахтар, але букмекери допускають, що він може піти стопами Луческу та очолити киян. Коефіцієнт на це — 20. Показником 25 були оцінені шанси двох тренерів УПЛ — Юрія Вернідуба та Руслана Ротаня. В списку є й колишній наставник Динамо З Ненад Белиця з коефіцієнтом 40.

Відразу три тренери мають показник 50. Таким числом оцінюється ймовірність повернення Ігора Йовічевіча або Мирона Маркевича в УПЛ та прихід Челсав Михневича, який наразі працює в Саудівській Аравії.

Показником 75 оцінюється прихід Олега Лужного, який висловами про Зінченка показав, що готовий попрацювати з великою кількістю молоді в Динамо. Також є варіант з Шотою Арвеладзе, який вже встиг потренувати в Нідерландах, Туреччині, Ізраїлі та Англії.

Для фанатів дуже ризикованих прогнозів пропонується дві легендарні кандидатури. Ви можете поставити з коефіцієнтом 350, що Динамо призначить Олександра Алієва, або з показником 500 на початок тренерської кар'єри Артема Мілевського.