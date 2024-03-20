Керманич Жирони висловився про пошкодження українського вінгера.
Мічел та Віктор Циганков, Getty images
20 березня 2024, 09:57
Напередодні УАФ офіційно повідомила про те, що правий вінгер Віктор Циганков став єдиним гравцем збірної України, який тренувався за індивідуальною програмою напередодні півфінального матчу плей-оф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.
Головний тренер Жирони Мічел, за яку 26-річний українець виступає на клубному рівні, прокоментував рішення відпустити Віктора до лав "синьо-жовтих", незважаючи на його пошкодження.
"Циганков на 100% надійний і відданий нам футболіст. У ньому немає сумнівів. З кожним днем його стан буде покращуватися. Подивимося, чи буде він готовий зіграти за Україну в четвер, але ми були зобов'язані відпустити його у збірну України.
Ми всі знаємо про травму, яку він отримав проти Осасуни. Розтягнення зв'язок коліна — це дуже боляче. Протягом тижня він намагався тренуватися у звичному темпі, щоб бути готовим до матчу з Хетафе, але він відчував дискомфорт.
Зараз ми повинні подивитися, як він почувається та тренується зі збірною України. Це вся інформація, що є на цей момент. Повторюся, що ми довіряємо Циганкову", — цитує слова Мічела AS.
Нагадаємо, матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня, о 21:45 за київським часом. У разі перемоги команда Сергія Реброва зустрінеться в фіналі плей-оф з переможцем пари Ізраїль — Ісландія за путівку до фінальної частини Євро-2024 в Німеччині.