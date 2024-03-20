Іспанія

Керманич Жирони висловився про пошкодження українського вінгера.

Напередодні УАФ офіційно повідомила про те, що правий вінгер Віктор Циганков став єдиним гравцем збірної України, який тренувався за індивідуальною програмою напередодні півфінального матчу плей-оф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Головний тренер Жирони Мічел, за яку 26-річний українець виступає на клубному рівні, прокоментував рішення відпустити Віктора до лав "синьо-жовтих", незважаючи на його пошкодження.

"Циганков на 100% надійний і відданий нам футболіст. У ньому немає сумнівів. З кожним днем його стан буде покращуватися. Подивимося, чи буде він готовий зіграти за Україну в четвер, але ми були зобов'язані відпустити його у збірну України.

Ми всі знаємо про травму, яку він отримав проти Осасуни. Розтягнення зв'язок коліна — це дуже боляче. Протягом тижня він намагався тренуватися у звичному темпі, щоб бути готовим до матчу з Хетафе, але він відчував дискомфорт.

Зараз ми повинні подивитися, як він почувається та тренується зі збірною України. Це вся інформація, що є на цей момент. Повторюся, що ми довіряємо Циганкову", — цитує слова Мічела AS.

Нагадаємо, матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня, о 21:45 за київським часом. У разі перемоги команда Сергія Реброва зустрінеться в фіналі плей-оф з переможцем пари Ізраїль — Ісландія за путівку до фінальної частини Євро-2024 в Німеччині.