Польща

Центрбек київського Динамо сезон-2025/26 проведе в гданській Лехії.

Гданська Лехія орендувала центрального захисника київського Динамо Максима Дячука, передає офіційний сайт "біло-зелених".

У чемпіонаті Польщі 21-річний українець виступатиме до завершення сезону-2025/26. Його контракт із "біло-синіми" розраховано до кінця червня 2028 року.

Протягом минулої кампанії вихованець столичного клубу відзначився одним асистом у 14-ти матчах усіх турнірів і став чемпіоном України.

Нагадаємо, з українців Лехію також представляють воротар Богдан Сарнавський, півзахисники Іван Желізко та Антон Царенко (оренда з Динамо Київ) і нападник Богдан В'юнник. Клуб із Гданська в сезоні-2024/25 фінішував 14-м (із 18-ти) в Екстраклясі.

Нещодавно гол ексдинамівця допоміг варшавській Легії виграти Суперкубок Польщі.