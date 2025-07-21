Старий відомий стадіон прийме три перші домашні матчі львівського клубу.
Стадіон Україна, ФК Рух
21 липня 2025, 15:56
Три перші домашні матчі львівського Руху у новому сезоні української Прем'єр-ліги відбудуться на стадіоні Україна. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Причиною такого рішення є заміна газону на стадіоні Арена Львів.
Таким чином, на стадіоні Україна Рух прийме дебютанта УПЛ – Полтаву, а також київське Динамо та Оболонь.
Раніше повідомлялося, що Рух попрощався з іще двома гравцями.