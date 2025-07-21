Україна

Старий відомий стадіон прийме три перші домашні матчі львівського клубу.

Три перші домашні матчі львівського Руху у новому сезоні української Прем'єр-ліги відбудуться на стадіоні Україна. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Причиною такого рішення є заміна газону на стадіоні Арена Львів.

Таким чином, на стадіоні Україна Рух прийме дебютанта УПЛ – Полтаву, а також київське Динамо та Оболонь.

Раніше повідомлялося, що Рух попрощався з іще двома гравцями.