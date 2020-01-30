Португалия

Лиссабонский клуб может усилить атакующую линию перед матчами с Шахтером.

Нападающий сборной Ирана и Риу Аве Мехди Тареми попал в сферу интересов Бенфики. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, лиссабонский клуб планирует до конца зимнего трансферного окна усилить позицию нападающего, и 27-летний иранец находится в шорт-листе Бенфики.

Действующее соглашение Тареми с Руи Аве истекает через полтора года, однако "орлам", в связи с продажей Рауля де Томаса в Эспаньол, нужен форвард уже этой зимой.

Ранее сообщалось, что Бенфика заинтересована в нападающем мадридского Реала Мариано Диасе, но до конкретики пока дело не доходило.

Напомним, Бенфика в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против Шахтера. Матчи состоятся 20 и 27 февраля.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.