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Редакция Football.ua в традиционном подкасте обсудила последние актуальные события в футболе.

В четверг Шахтер принимал на своем поле Бенфику и добыл победу со счетом 2:1, которая оставляет хорошие шансы на проход дальше.

Шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом не раз прибегала к помощи VAR, чтобы правильно трактовать спорные эпизоды. Разбираем решения судей по горячим следам.

Вашему вниманию подкаст с участием редакции Football.ua: Николаем Балецким, Александром Пузиком и Сергеем Горбаченко.

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