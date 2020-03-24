Португалия

Коронавирус вызвал панику на рынке ценных бумаг Португалии.

Совет директоров Португальской комиссии по рынку ценных бумаг постановил приостановить торговлю акциями Бенфики — сообщил официальный сайт организации.

Руководство бывшего соперника Шахтера по Лиге Европы, комментируя ситуацию, сослалось на ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, но подробности не сообщило.

Впрочем, португальские СМИ считают, что коронавирус имеет лишь косвенное отношение к ситуации, а главной причиной является конфликт по поводу главного клубного стадиона между собственно спортивным клубом Бенфика и его футбольным "департаментом".

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