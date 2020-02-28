Лига Европы

Хавбек "горняков" не только выполнял традиционную работу в центре поля, но и отметился важнейшим голом.

Более полутора тысяч читателей Football.ua (37,6% из проголосовавших) назвали лучшим игроком Шахтера в матче с Бенфикой (3:3) полузащитника Тараса Степаненко.

Хавбек забил второй гол Шахтера в этом матче, сделав счет 2:3. Также Тарас в одном из эпизодов исполнил финт Зидана, которому его научил Марлос.

Тарас более, чем в два раза опередил занявшего второе место Исмаили (728 голосов, 18,2%). Третьим стал Алан Патрик (523, 13,2%).

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В 1/8 финала Лиги Европы Шахтер встретится с Вольфсбургом. Первый поединок состоится в Германии 12 марта, а ответный – 19-го в Харькове.