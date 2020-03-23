Five O'Clock

Мексиканский форвард был резервистом в Атлетико и Бенфике, но теперь разрывает АПЛ и привлекает интерес мадридского Реала.

У Рауля Хименеса лучший период в жизни.

Он только что узнал, что его подруга Даниэла беременна их первенцем, сыном. Последнюю деталь он узнал на стадионе Молинью, когда клуб устроил специальную игру ради этого. Раулю нужно было попасть в маленькую цель в углу ворот. Когда он это сделал, пошел синий дым.

"Нам это очень понравилось, — рассказывает Хименес Sky Sports. – Мой отец и сестра тоже там были. Это был особенный момент для нас".

Ребенок должен родиться в июле. Скорее всего, это случится в Вулверхэмптоне во время предсезонки. Будущий нападающий для сборной Англии? "Предпочитаю, чтобы он играл за Мексику, — говорит Рауль. – Но почему нет?"

Жизнь хороша не только за пределами поля, но и на нем. 22 гола Рауля за "волков" в этом сезоне подтвердили репутацию, которую он заработал в дебютном сезоне в клубе. Теперь это один из лучших нападающих Премьер-лиги.

"Я наслаждаюсь тем, что делаю, — добавляет он. – Прекрасно ощущаю себя и в футболе, и в целом. Сейчас прекрасный период для меня, для команды. Мои мечты становятся реальностью".

Хименес – совершенный нападающий. Дело не только в голах. У него шесть ассистов в Премьер-лиге в этом сезоне. Это игрок, который создает моменты для остальных. Он хорошо держит мяч спиной к воротам, может обводить соперника. Иногда он делает все это одним движением, как это было в случае с недавним голом в ворота Ливерпуля.

"Это невероятный футболист", — говорит капитан Вулверхэмптона Коннор Коади.

Есть не так много команд в мире, которые не усилил бы Рауль. Поэтому, когда Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм искали нападающего в январе, взгляды то и дело устремлялись на Молинью. "Волки" нашли нападающего, который может делать разницу.

Забавно, что переход Хименеса в Вулверхэмптон в 2018 получился тихим и неприметным, затерявшись в тени таких громких имен, как Жоау Моутинью и Руи Патрисиу. Мексиканец не был молод. В мае ему стукнет 29. Он медленно шел к вершине, как для человека с 81 матчем за свою сборную.

Так как возможно, чтобы столь именитый в Мексике игрок наиграл лишь 24 матча в европейском футболе к своим 27 годам?

Прошло почти восемь лет с тех пор, как он впервые ступил на английскую землю в составе олимпийской сборной Мексики. Там команда выборола золото, обыграв в финале Бразилию с Неймаром и Халком.

"Золотая медаль была важным моментом для меня и для всей Мексики. Поэтому для меня особенный момент, когда я возвращаюсь в Лондон", — рассказывает Хименес.

Семь лет назад Рауль забил свой первый гол за сборную Мексики на стадионе Ацтека – через себя в ворота Панамы. На следующий год он отправился в Европу, чтобы играть за мадридский Атлетико.

Амбиции были огромными.

"Футболисты всегда мечтают играть в лучших чемпионатах мира, а они – в Европе. Ты хочешь сражаться с лучшими, и тот год в Атлетико во многом помог мне стать тем, кем я являюсь сейчас".

"Было сложно, потому что я впервые жил сам. Думаю, я быстро адаптировался к новой жизни. Я уяснил, что должден быть терпеливо и работать, даже если не получаю шансы. Нужно было просто продолжать, чтобы их получить".

Задача заменить Диего Косту не может быть легкой. А то обстоятельство, что Атлетико тем летом приобрел Марио Манджукича и Антуана Гризманна, усложнил ее еще больше.

Они оба преодолели отметку в 20 голов в том сезоне. Хименесу пришлось довольствоваться местом на скамейке, и в этом нет ничего постыдного. Но затем последовала лавка Бенфики.

"Я провел три сезона в Лиссабоне, стараясь попасть в основу, — вспоминает Рауль. – Иногда удавалось, иногда нет. Временами не позволяли травмы. Временами конкуренты забивали и забивали, так что мне было сложно пробиться в стартовый состав".

Сейчас не удивляет, что главные клубы Премьер-лиги засматриваются на Хименеса, но точно так же объяснимо, что его игнорировали в прошлом.

17 из 21 матча в чемпионате за Атлетико были выходами на замену, а в тех четырех случаях, когда Рауль играл с первых минут, его неизменно меняли.

Этот паттерн сохранился и в Португалии, где в 60 из 80 матчей за Бенфику Рауль выходил со скамейки. Ни в одном из своих первых четырех сезонов в Европе он не сыграл больше 1000 минут.

При всех своих достоинствах, Хименес не соответствовал одному из ключевых требований для солидных покупателей – он не проводил достаточного количества времени на поле.

"Мы следили за ним, — рассказывает бывший скаут одного из топ-клубов АПЛ. – Ощущали, что по физическим показателям Рауль подходит для английского футбола. Но были огромные сомнения из-за его нехватки игрового времени".

Тренеры тоже не очень хотели с этим мириться.

"Нам нужны надежные футболисты, которые хотят играть много матчей, — рассказывает один из нынешних менеджеров Премьер-лиги Sky Sports. – Это значит, что такие люди, как я, могут работать с меньшим составом и имеют больше шансов построить сплоченную команду. В таких условиях все футболисты готовы играть".

"Мне нравится, когда все футболисты доступны, и я могу выбирать. Мне не нужна ситуация, когда у нас две дисквалификации, четыре травмы и фактически нет выбора. Хочу, чтобы выходили в старте лучшие, это создает культуру конкуренции в футбольном клубе".

"Если посмотреть на самые успешные команды, то у них очень высокая доступность игроков на протяжении сезона. Если команды сравнимы, выиграет та, у которой выбор игроков богаче. Эти небольшие детали действительно важны".

Этими идеалами руководствуется и Нуну Эшпириту Санту. Но при этом он нашел своего идеального форварда, который способен делать все снова и снова – в том, кто не играл годами.

В случае Хименеса проблема крылась не в том, что он не был готов играть. Проблема в том, что его не выпускали. Хоть недостаток минут и стал для Рауля характерной чертой, в своем последнем сезоне в Бенфике он принял участие во всех, кроме одного, матчах. И только в шести случаях выходил с первых минут.

Он расстраивался больше, чем кто-либо.

"Это было четыре года моей карьеры – один в Атлетико и три в Бенфике – где я просил большего. Я нуждался в минутах. Я знал, что способен на большее".

На определенном этапе были разговоры о возвращении в аренду в Мексику, но этот вариант отмела Бенфика. Был шанс и перебраться в Китай. Хименес, к его чести, отказался.

"Было сложно, ведь речь шла о многих миллионах, — признается Рауль. – Но я знал, что было не время принимать такое решение, которое– я могу это признать – практически закончило бы мою карьеру. Быть в Китае и быть в Европе – не одно и то же. Думаю, я сделал правильный выбор".

"Я никогда не сдавался. Всегда продолжал работать с улыбкой на лице, зная, что если получу шанс, то буду готов им воспользоваться. Сейчас у меня хороший период".

Оглядываясь в прошлое, легко заново оценить показатели Хименеса. К примеру, при всем восхищении его успехами в Вулверхэмптоне, в Бенфике его соотношение минут к голам было даже лучше. Он забил 18 голов в чемпионате Португалии – по одному каждые 146 минут. Даже учитывая, что после выхода на замену может быть легче забить, это топ-показатель.

"Думаю, в Бенфике обо мне были хорошего мнения", — считает мексиканец.

Кто-том может увянуть, когда нагрузка и ответственность возрастает. Хименес расцвел. "Волки" не стали тянуть с его выкупом после первого сезона, и не только потому, что он забивал каждые 240 минут в Премьер-лиге. Рауль был очень хорош физичеки и сыграл практически каждую минуту в АПЛ.

Такой выхлоп один из трансферных экспертов называет "странным".

Мальчик, который выбрал футбол, а не тхэквондо в юности, который играл в волейбол и баскетбол, показал, что он способен справиться. "Я атлет", — с гордостью заявляет Хименес.

Рауль уверен, что игры нон-стоп – а он провел уже 43 матча за "волков" в этмо сезоне – на самом деле помогают ему куда больше, чем предшествовавшее им бездействие.

Поэтому он смеется, когда кто-то рассказывает о загруженном графике Вулверхэмптона.

"Я был готов к этому. В прошлом у меня были травмы, но они могли быть обусловлены тем, что я не играл достаточно. Я выходил на поле меньше конкурентов и, возможно, поэтому получал повреждения. Просто продолжать работать. Это то, что я должен был делать", — рассказывает Рауль.

Работа редко, когда выглядит тяжелой для мексиканца. То, как он проскользнул мимо защитников, забивая победный гол Тоттенхэму, может служить источником вдохновения для других нападающих, но есть и много других моментов, из которых можно выбрать.

"Например, против Манчестер Сити, когда мы выиграли, проигрывая в два мяча по ходу игры, — вспоминает Рауль. – Или против Саутгемптона, когда мы также выиграли, проигрывая в два мяча. Мы знаем, что способны на большее. Возможно, следующий приятный момент случится, когда мы сами забьем первыми, а не будем ждать, пока это сделает соперник".

В играх с Ман Сити Хименес не только отличился голами, но и сделал три результативные передачи, все – на Адаму Траоре. Этот дуэт породил в этом сезоне в Премьер-лиге больше голов, чем кто-либо. "Это важная часть моей работы, — рассказывает мексиканец. – Каждый раз, когда я забиваю или отдаю передачу, я горжусь, если это помогает команде добиться результата".

Прибавляет ли он и дальше в своей игре? "Я думаю, да, — говорит Хименес. – На протяжении карьеры я много раз задавал себе этот вопрос. И думаю, всегда ответом было "да", потому что я всегда хотел прибавить и стать лучшим футболистом. Каждый день мы можем научиться чему-то новому, что сделает нас лучше".

Вулверхэмптон тоже прибавляет. Некоторые разговаривают, что "волкам" нужно попасть в Лигу чемпионов, чтобы сохранить ключевых исполнителей на Молинью в следующем сезоне, и это не выглядит недостижимой целью. Квалификация в главный еврокубок возможна не только через чемпионат, но и через победу в Лиге Европы.

"Было бы изумительно, — считает Хименес. – Мы сражаемся в Лиге Европы. Думаю, у нас хорошие шансы. У нас были прекрасные матчи, и если продолжим в том же духе, то можем добиться чего-то значительного. Победа в Премьер-лиге достанется Ливерпулю, это понятно всем. Но если мы продолжим в том же духе, то сможем конкурировать на высочайшем уровне".

За пределами поля Хименес наслаждается английской жизнью – очень спокойной, по сравнению с хаосом в его родном Мехико. Там он настолько популярен, что имеет более трех миллионов подписчиков в Твиттере – более, чем в пять раз больше, чем любой другой игрок Вулвз. Английский Рауля хорош, и он наслаждается анонимностью.

"Я люблю путешествовать по Великобритании, — рассказывает Рауль. – В этом сезоне было не так много возможностей из-за матчей, но когда календарь позволяет – я стараюсь путешествовать. Я был в Солсбери, Бате, Стоунхедже, Бристоле. Даже в Глазго в Шотландии".

Атмосфера в коллективе тоже отличная. Когда Хименес узнал, что ожидает первенца, вместе с ним праздновали на поле Руи Патрисиу и Диогу Жота. Все они очень близки.

"Мы как семья, — рассказывает Рауль о своих одноклубниках. – Все, что мы делаем, мы пытаемся делать вместе. Завтракаем и обедаем вместе. Иногда это один-два человека, иногда больше. В раздевалке все смеются, шутят и создают хорошую атмосферу".

Каждый сделал свой взнос, чтобы увеличить его потенциал.

Касаемо настоящей семьи, Хименес не может дождаться, когда разделит с ними множество особенных моментов. Следующий чемпионат мира в Катаре в 2022 году уже у него в планах.

"Мы видели некоторых игроков с детьми на ЧМ-2018, и я сказал Даниэле, что, возможно, на следующем чемпионате мира будет моя очередь насладиться таким моментом, — признается Рауль. – Если все пойдет по плану, то моему сыну будет два года. Это хороший возраст, чтобы начать наслаждаться футболом и смотреть, как его отец забивает на чемпионате мира".

Хименесу на тот момент будет 31 год – возраст, в котором другой прославленный мексиканский бомбардир, Чичарито, закончил свою европейскую карьеру и вернулся в Северную Америку. Хименес определенно рассчитывает задержаться в Европе дольше, у него еще много горючего в баках. Он наверстывает потерянные годы, а пресса вовсю судачит о желании Зинедина Зидана увидеть мексиканца в Реале.

У Рауля Хименеса лучший период в жизни.

Адам Бэйт, Sky Sports