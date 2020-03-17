Италия

Джанлука Скамакка, принадлежащий Сассуоло, может покинуть Италию.

Бенфика и Саутгемптон заинтересовались нападающим молодежной сборной Италии (U-21) Джанлукой Скамаккой — сообщает Tuttomercatoweb.

21-летний нападающий постигал футбольную премудрость в академиях ПСВ, Ромы и Лацио, однако, несмотря на то, что регулярно приглашался и приглашается в различные юношеские и молодежные сборные Италии (63 матча и 28 голов от U-17 до U-21), в Серии А он пока закрепиться не смог.

За свою клубную карьеру на уровне первых команд Скамакка выступал за Сассуоло (3 матча, 0 голов), Кремонезе (аренда, 14, 1), Зволле (аренда, 8, 0) и Асколи (аренда, 15, 6).

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