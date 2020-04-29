Португалия

Сербский специалист получил компенсацию за несправедливое расторжение контракта.

Ныне тренер Болоньи Синиша Михайлович получил от лиссабонского Спортинга 3 млн евро компенсации за увольнение в 2018 году, утверждает A Bola.

По информации издания, платеж был произведен сегодня утром.

Серб возглавил Спортинг 18 июня 2018 года. Спустя несколько дней президент клуба Бруну де Карвалью, который договаривался с сербом, был отправлен в отставку. А 27 июня новый руководитель клуба Соуза Синтра встретился с Михайловичем и уволил его.

Сейчас Спортинг возглавляет Рубен Аморим. За этого тренера "львы" обязались выплатить компенсацию в размере 10 млн евро его предыдущему клубу, Браге. Однако первый платеж в 5 млн евро был просрочен. Теперь лиссабонцы ведут переговоры о том, чтобы Брага не накладывала на них штрафных санкций.