Давид немедленно был отправлен на самоизоляцию, при этом он чувствует себя хорошо.
Давид Тавареш, Getty Images
11 мая 2020, 09:24
Бенфика официально заявила, что проба на коронавирус ее полузащитника Давида Тавареша оказалась позитивной. Игрок уже прошел повторное тестирование, которое подтвердило изначальные результаты.
21-летний футболист теперь находится дома на самоизоляции. У него нет симптомов коронавируса и он хорошо себя чувствует.
Также коронавирус был обнаружен у футболистов Витории Гимараэш и Фамаликана.
Элитный дивизион чемпионата Португалии планируют возобновить в конце мая, а вот второй дивизион завершен досрочно. По его итогам путевку в Примейру получили Насьональ и Фаренсе.