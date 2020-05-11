Португалия

Давид немедленно был отправлен на самоизоляцию, при этом он чувствует себя хорошо.

Бенфика официально заявила, что проба на коронавирус ее полузащитника Давида Тавареша оказалась позитивной. Игрок уже прошел повторное тестирование, которое подтвердило изначальные результаты.

21-летний футболист теперь находится дома на самоизоляции. У него нет симптомов коронавируса и он хорошо себя чувствует.

Также коронавирус был обнаружен у футболистов Витории Гимараэш и Фамаликана.

Элитный дивизион чемпионата Португалии планируют возобновить в конце мая, а вот второй дивизион завершен досрочно. По его итогам путевку в Примейру получили Насьональ и Фаренсе.