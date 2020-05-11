Бенфика официально заявила, что проба на коронавирус ее полузащитника Давида Тавареша оказалась позитивной. Игрок уже прошел повторное тестирование, которое подтвердило изначальные результаты.

21-летний футболист теперь находится дома на самоизоляции. У него нет симптомов коронавируса и он хорошо себя чувствует.

Также коронавирус был обнаружен у футболистов Витории Гимараэш и Фамаликана.

Элитный дивизион чемпионата Португалии планируют возобновить в конце мая, а вот второй дивизион завершен досрочно. По его итогам путевку в Примейру получили Насьональ и Фаренсе.