Игрок явно учился у аргентинца.
Record
24 марта 2021, 21:19
В рамках 25-го тура второго дивизиона Португалии Лейшойнш минимально уступил Бенфике Б (2:1).
Этот матч явно запомнится португальским фанатам голом Лейшойнша на 55-й минуте.
Полузащитник клуба Жока поучился у Эрика Ламелы и исполнил шикарный удар рабоной. Пусть он и не принес команде особой пользы, не упомянуть его нельзя.
Отметим, Лейшойнш - крепкий середняк чемпионата. На данный момент команда идет на 11-м месте в турнирной таблице.
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