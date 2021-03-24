Португалия

Игрок явно учился у аргентинца.

В рамках 25-го тура второго дивизиона Португалии Лейшойнш минимально уступил Бенфике Б (2:1).

Этот матч явно запомнится португальским фанатам голом Лейшойнша на 55-й минуте.

Полузащитник клуба Жока поучился у Эрика Ламелы и исполнил шикарный удар рабоной. Пусть он и не принес команде особой пользы, не упомянуть его нельзя.

Отметим, Лейшойнш - крепкий середняк чемпионата. На данный момент команда идет на 11-м месте в турнирной таблице.

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