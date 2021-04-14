Португалия

Руководство "львов" довольно выступлениями испанского хавбека.

Полузащитник Манчестер Сити Педро Порро, который выступает за лиссабонский Спортинг на правах аренды, может продолжить выступать в Португалии. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, руководство "львов" довольно выступлениями 21-летнего испанца и хочет выкупить его контракт у "горожан". Лиссабонский клуб рассчитывает выкупить его за 8,5 млн евро.

Порро перебрался в состав Спортинга летом прошлого года — его арендное соглашение рассчитано на два года и оно включает опцию выкупа. Его контракт с Манчестер Сити рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Порро провел 32 поединка, в которых забил четыре мяча и отдал один ассист.

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