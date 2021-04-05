Англия

Манкунианцы готовы включить в сделку одного из игроков оборонительного плана.

Левый защитник Спортинга Нуну Мендеш попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.

По информации record.pt, главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер готов использовать в сделке защитника Алекса Теллеса.

18-летний Мендеш является воспитанником лиссабонского клуба. В текущем сезоне футболист провел за Спортинг 26 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

Контракт Нуну с португальским клубом рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

В активе Мендеша также 3 матча за сборную Португалии.

Напомним, что в ноябре 2020-го года манкунианцы уже интересовались Мендешем, однако величина суммы отступных за футболиста возросла до 70 млн евро со стартового значения в 45 млн.

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