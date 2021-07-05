Испания

27-летний аргентинец подписал контракт до 2024 года.

Сельта на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником Бенфики Франко Серви.

Соглашение с 27-летним аргентинским хавбеком рассчитано до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Серви провел 21 поединок, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Также на его счету четыре встречи в футболке сборной Аргентины.

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