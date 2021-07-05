27-летний аргентинец подписал контракт до 2024 года.
Франко Серви, ФК Сельта
05 июля 2021, 21:39
Сельта на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником Бенфики Франко Серви.
Соглашение с 27-летним аргентинским хавбеком рассчитано до лета 2024 года.
В минувшем сезоне Серви провел 21 поединок, в которых забил один гол и отдал один ассист.
Также на его счету четыре встречи в футболке сборной Аргентины.
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