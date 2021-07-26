Украина

Посольство Украины в Испании выступило с заявлением относительно футболиста.

Посольство Украины в Испании выступило с официальным заявлением на своей странице в Facebook, в котором поддержало нападающего Романа Зозулю.

В настоящее время 31-летний украинец ищет себе новый клуб после его ухода из Альбасете.

"В связи с очередной провокацией против Романа Зозули посольство Украины в Королевстве Испания вновь заявляет о поддержке украинского футболиста, патриота и гражданина — Романа Зозули.

Повторяем, что Роман Зозуля — один из патриотов Украины, поддерживающий ВСУ в борьбе с российской агрессией, и мы призываем испанские футбольные власти предпринять конкретные и решительные шаги, чтобы остановить несправедливые преследования Зозули.

Ложные обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа. Слава Украине! Героям слава!", — сказано в заявлении посольства.

Ранее сообщалось, что Алькоркон заморозил переход Зозули из-за негативной реакции фанатов.