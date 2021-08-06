Португалия

Украинец получит шанс проявить себя в новом клубе.

Украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук дебютирует в поединке первого тура чемпионата Португалии против Морейренсе.

Клуб испытывает проблемы на позиции нападающего и главный тренер Жорже Жезуш рассчитывает именно на Яремчука.

"В Бенфике мы называем его Роман, потому что так проще. Мы готовим его на поединок против Морейренсе так как уверены, что он может быть полезен.

У нас есть два травмированных нападающих, которые не сыграют. Родриго еще не набрал форму, а Сеферович выбыл на неопределенный срок. Так что завтра Яремчук будет в составе", — сказал наставник Бенфики.

Отметим, что поединок Морейренсе — Бенфика состоится восьмого августа и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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