Родриго Пиньо получил повреждение накануне матча с московским Спартаком.
Родриго Пиньо, Instagram
03 августа 2021, 23:26
Нападающий Бенфики Родриго Пиньо пропустит неопределенный срок из-за травмы, сообщает Sol Sapo.
По информации источника, у 30-летнего бразильца серьезная травма колена, на котором ему ранее провели операцию.
Пиньо не смог самостоятельно покинуть поле, после чего футболиста вынесли на носилках. Сколько футболисту потребуется на восстановление — пока неизвестно.
Напомним, недавно состав Бенфики пополнил украинский форвард Роман Яремчук, который не попал в заявку португальской команды на матч против Спартака.
Матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Спартак — Бенфика пройдет 4 августа в 20:00.
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