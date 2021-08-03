Португалия

Родриго Пиньо получил повреждение накануне матча с московским Спартаком.

Нападающий Бенфики Родриго Пиньо пропустит неопределенный срок из-за травмы, сообщает Sol Sapo.

По информации источника, у 30-летнего бразильца серьезная травма колена, на котором ему ранее провели операцию.

Пиньо не смог самостоятельно покинуть поле, после чего футболиста вынесли на носилках. Сколько футболисту потребуется на восстановление — пока неизвестно.

Напомним, недавно состав Бенфики пополнил украинский форвард Роман Яремчук, который не попал в заявку португальской команды на матч против Спартака.

Матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Спартак — Бенфика пройдет 4 августа в 20:00.

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