Португалия

Украинский форвард ударно провел поединок против Ароки.

Украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук попал в символическую сборную второго тура португальского чемпионата по версии SofaScore.

Напомним, в поединке против Ароки (2:0), 25-летний украинец забил свой дебютный гол в чемпионате Португалии и отдал голевую передачу. За этот матч украинец получил оценку в 8,1 балла.

Для Яремчука это был дебютный поединок в португальском первенстве.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.