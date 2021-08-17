Украинский форвард ударно провел поединок против Ароки.
Роман Яремчук, Getty Images
17 августа 2021, 14:31
Украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук попал в символическую сборную второго тура португальского чемпионата по версии SofaScore.
Напомним, в поединке против Ароки (2:0), 25-летний украинец забил свой дебютный гол в чемпионате Португалии и отдал голевую передачу. За этот матч украинец получил оценку в 8,1 балла.
Для Яремчука это был дебютный поединок в португальском первенстве.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.