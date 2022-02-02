Форвард испытывает проблемы со здоровьем.
Роман Яремчук, Getty Images
02 февраля 2022, 16:25
Нападающий Бенфики Роман Яремчук не сможет принять участие во встрече с Жил Висенте в рамках 20-го тура чемпионата Португалии.
Как сообщает официальный сайт лиссабонского клуба, Яремчук повредил правое глазное яблоко и не сможет сыграть сегодня. В последний раз украинский форвард выходил на поле в финале Кубка португальской лиги против Спортинга Л (1:2), покинув поле на 61-й минуте.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 29 поединков в футболке "красных", отличившись семью голами и пятью ассистами.
Матч Бенфика – Жил Висенте состоится на Да Луж в среду, 2 февраля, и начнется в 21:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Бенфика хотела продать Яремчука в зимнее трансферное окно.