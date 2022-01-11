Португалия

Украинский форвард был вынужден пропустить один матча чемпионата Португалии из-за положительного теста.

Нападающий Бенфики Роман Яремчук преодолел коронавирус и вернулся к тренировкам с португальским клубом. Об этом сообщает пресс-служба "орлов".

Напомним, 26-летний украинец сдал положительный тест на коронавирус 5 января, после чего он был вынужден пропустить один поединок чемпионата Португалии.

🎥 Os melhores momentos do treino de hoje!#EPluribusUnum pic.twitter.com/hnC775iF28 — SL Benfica (@SLBenfica) January 11, 2022

В нынешнем сезоне Яремчук провел 23 матча, в которых забил семь голов и отдал пять ассистов.

После 17 игр Бенфика набрала 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующего Порту на семь баллов. Следующий матч "орлы" проведут против Морейренси. Игра состоится 15 января.