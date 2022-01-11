Украинский форвард был вынужден пропустить один матча чемпионата Португалии из-за положительного теста.
Роман Яремчук (по центру), ФК Бенфика
11 января 2022, 19:20
Нападающий Бенфики Роман Яремчук преодолел коронавирус и вернулся к тренировкам с португальским клубом. Об этом сообщает пресс-служба "орлов".
Напомним, 26-летний украинец сдал положительный тест на коронавирус 5 января, после чего он был вынужден пропустить один поединок чемпионата Португалии.
В нынешнем сезоне Яремчук провел 23 матча, в которых забил семь голов и отдал пять ассистов.
После 17 игр Бенфика набрала 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующего Порту на семь баллов. Следующий матч "орлы" проведут против Морейренси. Игра состоится 15 января.