Жоау Феррейра помочь "львам" против Динамо U-19 не сможет.
Жоау Феррейра, фото ФК Спортинг
18 февраля 2022, 10:52
Спортинг подписал контракт с Жоау Феррейрой, который присоединится в команде U-19 – сообщил официальный сайт клуба.
Ранее 18-летний защитник выступал за молодежную команду Алверки.
"Когда я услышал об интересе Спортинга, то потерял дар речи, – сказал новичок "львов". – Я, конечно, верил в себя, но подобное развитие событий всегда казалось мне из области фантастики".
Новичок Спортинга не сможет сыграть против Динамо U-19 2 марта в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, поскольку не заявлен на турнир.