Португалия

Жоау Феррейра помочь "львам" против Динамо U-19 не сможет.

Спортинг подписал контракт с Жоау Феррейрой, который присоединится в команде U-19 – сообщил официальный сайт клуба.

Ранее 18-летний защитник выступал за молодежную команду Алверки.

"Когда я услышал об интересе Спортинга, то потерял дар речи, – сказал новичок "львов". – Я, конечно, верил в себя, но подобное развитие событий всегда казалось мне из области фантастики".

Новичок Спортинга не сможет сыграть против Динамо U-19 2 марта в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, поскольку не заявлен на турнир.