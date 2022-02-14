Украина

Игорь Суркис рассказал о подготовке юношеской команды к матчу против Спортинга.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал жеребьевку Юношеской лиги УЕФА, где на стадии 1/8 финала Динамо U-19 сыграет против лиссабонского Спортинга.

"В турнирной сетке остались только сильнейшие команды и особого выбора в пользу команд послабее не было. Мы довольны жребием, наша команда уже обыгрывала португальцев в этом сезоне, выиграв дома у Бенфики 4:0. Подготовка к матчу со Спортингом очень серьезная, сейчас команда находится на сборе в Турции, где готовится к противостоянию с лиссабонским соперником.

Совсем недавно я разговаривал с Мирчей Луческу, и он сказал, что отпустит в расположение команды U19 несколько игроков, которые готовятся с первой командой. Это будет сделано для того, чтобы они сыграли в товарищеских матчах, и Игорь Костюк смог наиграть определенные связки и наладить взаимодействие до поединка против Спортинга.

Не будем забывать и о том, что ряд игроков вернулись после дисквалификаций, травм и COVID-19, в матче против Депортиво не играли 5 человек основного состава. Надеюсь, что Динамо может стать не только сильнее по составу, но и прибавить в качестве игры.

Мы рассчитываем на интересный поединок и на то, что стадион Динамо имени Валерия Лобановского будет полностью готов к проведению встречи. Лично я верю в то, что пройдя такой сложный путь, наша команда не остановится на достигнутом", — приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

Ранее Суркис прокомментировал информацию о перенесенном матче с Ингульцем, который должен был пройти в гостях.