Другое 16 февраля 2022, 12:50 Динамо U-19 сыграет со сверстниками из Спортинга 2 марта Стали известны дата и время поединка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Фото ФК Динамо 16 февраля 2022, 12:50 Динамо U-19 и Спортинг U-19 узнали дату, время и место проведения матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА — сообщил официальный сайт Европейского футбольного союза. Поединок состоится в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Начало в 17:00. В предыдущем раунде Динамо U-19 одолело Депротиво в серии пенальти. Ранее о подготовке к матчу рассказал тренер Динамо U-19 Игорь Костюк. Команды Динамо Киев U-19 Источники ФК Динамо (Киев) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте