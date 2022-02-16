Динамо U-19 и Спортинг U-19 узнали дату, время и место проведения матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА — сообщил официальный сайт Европейского футбольного союза.

Поединок состоится в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Начало в 17:00.

В предыдущем раунде Динамо U-19 одолело Депротиво в серии пенальти.

Ранее о подготовке к матчу рассказал тренер Динамо U-19 Игорь Костюк.