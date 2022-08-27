Португалия

Український форвард не зіграє проти Боавішти.

Український нападник Роман Яремчук не потрапив до заявки лісабонської Бенфіки на гру четвертого туру португальської Прімейра-ліги проти Боавішти. Поєдинок пройде у столиці Португалії та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Цілком вірогідно, це пов'язано з майбутньою зміною Романоv клубної прописки.

Раніше з'явилася інформація, що "орли" виставили нашого співвітчизника на трансфер на прагнуть виручити за нього 20 мільйонів.

Нагадаємо, інтерес до 26-річного футболіста проявляють Севілья та один із клубів Бундесліги.