Український форвард не зіграє проти Боавішти.
Роман Яремчук, Getty Images
27 серпня 2022, 19:32
Український нападник Роман Яремчук не потрапив до заявки лісабонської Бенфіки на гру четвертого туру португальської Прімейра-ліги проти Боавішти. Поєдинок пройде у столиці Португалії та розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Цілком вірогідно, це пов'язано з майбутньою зміною Романоv клубної прописки.
Раніше з'явилася інформація, що "орли" виставили нашого співвітчизника на трансфер на прагнуть виручити за нього 20 мільйонів.
Нагадаємо, інтерес до 26-річного футболіста проявляють Севілья та один із клубів Бундесліги.